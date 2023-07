Sami Sheen mit ihrem neuen Freund beim Einkaufen erwischt

Sami Sheen zeigt sich ganz verliebt. Die Tochter von Charlie Sheen (57) machte in den vergangenen Monaten vor allem durch ihren Job von sich reden: Sie teilt freizügigen Content auf der Erotikplattform OnlyFans. Ihr berühmter Papa ist damit so gar nicht einverstanden. So etwas hätte er niemals erlaubt. Samis Freund scheint damit allerdings kein Problem zu haben. Die beiden wurden nun bei einem gemeinsamen Ausflug fotografiert.

Aufnahmen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen Sami nun mit ihrem Liebsten: Das Model war am Sonntagnachmittag beim Einkaufen in Malibu mit ihrem Freund unterwegs, dessen Name und Identität noch nicht bekannt sind. Bei ihrem entspannten Ausflug trug die Blondine einen übergroßen Kapuzenpulli über einem Häkel-Crop-Top und Jeans. Die Tochter von Charlie und seiner Ex-Frau Denise Richards (52) hatte außerdem eine schwarze Sonnenbrille auf dem Kopf und trug goldene Ohrringe.

Im Gegensatz zu ihrem Vater unterstützt Samis Mutter Denise sie bei ihrer Berufswahl. Ihre Mama steht voll und ganz hinter der Beauty. "Alles, was ich als Elternteil tun kann, ist, sie zu beraten und ihrem Urteilsvermögen zu vertrauen, aber sie trifft ihre eigenen Entscheidungen", versicherte sie vergangenes Jahr.

Instagram / samisheen Sami Sheen, November 2022

Instagram / samisheen Sami Sheen und ihr Freund

Instagram / samisheen Sami Sheen, Model

