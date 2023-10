Sami bereitet ihrem Vater Charlie Sheen schlaflose Nächte

Er zeigt sich besorgt! Charlie Sheens (58) Tochter Sami ist schon seit geraumer Zeit auf der Erotikplattform OnlyFans aktiv. Bereits in der Vergangenheit erklärte der Two and a half Men-Star öffentlich, dass er von ihrer Einnahmequelle alles andere als begeistert ist. Daran scheint sich auch weiterhin nichts geändert zu haben. Ganz im Gegenteil: Charlie soll sich mittlerweile sogar große Sorgen um Sami machen!

Dies behauptet jetzt ein Insider gegenüber OK Magazine. Demnach versucht Charlie zwar, Sami zu unterstützen und sie nicht zu verurteilen, trotzdem ist er sehr besorgt um sie. "Er hat schlaflose Nächte, weil er sich Gedanken darüber macht, ob sich sein kleines Mädchen in eine totale Katastrophe verwandelt", erklärte die Quelle. Außerdem soll der Schauspieler, der selbst auf eine turbulente Vergangenheit zurückblickt, das Gefühl haben, dass es in Zukunft eine Herausforderung sein wird, die 19-Jährige zu bändigen.

Seine Ex-Frau Denise Richards (52) scheint die Karriere der gemeinsamen Tochter dagegen nicht zu stören. Im Gegensatz zu Charlie unterstützt sie Sami in ihren Entscheidungen. Mittlerweile hat Denise sogar einen eigenen OnlyFans-Account, über den sie regelmäßig private Einblicke teilt.

Getty Images Charlie Sheen im Juni 2018

Instagram / samisheen Sami Sheen, Tochter von Charlie Sheen und Denise Richards

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sam

