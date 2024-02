Sami Sheen ist unglücklich mit ihrer Brustvergrößerung

Sami Sheen sind ihre Brüste zu klein! Die Tochter von Charlie Sheen (58) und Denise Richards (53) hat vor einem Jahr eine OnlyFans-Karriere gestartet. Damit hat sie sich erfolgreich ein Standbein als Erotikmodel aufgebaut. Doch seit ihrer frühen Jugend war sie wohl unglücklich mit ihren Brüsten. Ende letzten Jahres legte sie sich deshalb unters Messer. Jetzt präsentiert Sami ihre Oberweite erneut und gesteht, immer noch unzufrieden zu sein.

Die Brünette veröffentlicht Urlaubsschnappschüsse auf Instagram von sich. Darauf präsentiert der OnlyFans-Star seine Figur in einem weißen Bikini mit Punkten. Am selben Tag erklärt die 20-Jährige in einem TikTok-Video, dass sie nur drei Monate nach dem Eingriff eine zweite Brustvergrößerung vornehmen lassen will, weil das Ergebnis zu klein geraten ist. "Fast 10.000 Dollar für einen neuen Vorbau ausgeben, nur um zu merken, ich will sie doch größer", schreibt sie.

Noch im Dezember, kurz nach ihrer Brustoperation, schien Sami zufrieden mit ihrem Ergebnis zu sein und präsentierte stolz das Resultat auf Instagram. Auf den Fotos ist zu sehen, wie der Webstar in einem weißen engen Crop Top für die Kamera posiert. Darunter schrieb Sami: "Date Night".

Sami Sheen posiert im Bikini

Sami Sheen posiert im Bikini

Sami Sheen im Dezember 2023

