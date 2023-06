Zukunftspläne mit Jan: Sharon Battiste will Mama werden!

Geht es etwa schon an die Familienplanung? Sharon Battiste (31) gab im großen Finale der neunten Bachelorette-Staffel ihre letzte Rose an den Hannoveraner Jan Hoffmann. Mit dem Florist scheint die 30-Jährige nach wie vor auf Wolke sieben zu schweben. Erst im vergangenen Monat unterstützte ihr Liebster sie tatkräftig bei ihrer Let's Dance-Teilnahme. Gegenüber Promiflash, verrät Sharon nun, welche Schritte sie in der Beziehung als Nächstes gehen will!

Auf der "Tyler Rake: Extraction 2"-Premiere verrät Sharon im exklusiven Gespräch mit Promiflash, wie sie sich ihre gemeinsame Zukunft vorstellt: "Es gibt einige Schritte. Also ich will ja auch irgendwann mal Mutter werden." Aber das habe wohl noch etwas Zeit – denn: Momentan genießt das Pärchen noch seine Zeit zu zweit. "Wir wollen noch reisen. Jeden Tag kann irgendwas kommen, deswegen machen wir uns nicht so genau den Plan. Wir leben einfach und gucken, was kommt", fügt der TV-Star hinzu.

Und wie sieht es bei ihrem Partner aus? Gegenüber Bild offenbarte Jan bereits vor knapp einem Jahr: "Ich habe auf jeden Fall auch einen Kinderwunsch, aber wir sind jetzt erstmal happy, uns weiter kennenzulernen." Bis jetzt sind die zwei Turteltauben auch noch nicht zusammengezogen. "Wir behalten beide unsere Wohnungen. [Sharon] ist ein Mensch, der auch mal ein bisschen Ruhe braucht und ich genauso", erklärte die TV-Bekanntheit weiter.

Anzeige

Instagram / sharonbattiste_ Jan Hoffmann und Sharon Battiste in Griechenland 2023

Anzeige

Instagram / sharonbattiste_ Jan Hoffmann und Sharon Battiste im September 2022

Anzeige

Instagram / janhoffmann__ Jan Hoffmann und Sharon Battiste im Urlaub

Anzeige

Denkt ihr, dass Sharon und Jan bald mehr über ihre Kinderplanung verraten werden? Ja, definitiv! Nein, ich denke eher nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de