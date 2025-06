So waren die Nacktshootings für die GNTM-Finalisten wirklich

Während der diesjährigen Germany's Next Topmodel-Staffel sorgten die Nacktshootings und freizügigen Walks für reichlich Gesprächsstoff – sowohl bei den Kandidatinnen und Kandidaten selbst als auch in ihrem Umfeld. Ob der Tape Walk, bei dem die Haut der Models lediglich durch kunstvoll arrangiertes Klebeband bedeckt war, oder der Sprung ins kalte Wasser mit einem Shooting in der Badewanne: Vor allem zu Beginn fiel es vielen Teilnehmerinnen schwer, sich so offen zu präsentieren. Für die Jungs war das Badewannen-Shooting in den ersten Folgen eine echte Herausforderung. Dennoch schilderten die Finalisten während einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash, dass sie sich mittlerweile an die Freizügigkeit gewöhnt hätten und ihre Ängste und Komplexe dadurch deutlich abgenommen haben.

Trotz anfänglicher Überwindung wurde das Thema Freizügigkeit von manchen Teilnehmern auch positiv bewertet. So berichtete Daniela, dass es ihr mit der Zeit leichter fiel, sich zu zeigen. Die Models sahen die Nacktshootings in einem ästhetischen Kontext, der es ihnen ermöglichte, ein neues Körperbewusstsein zu entwickeln. Magdalena betonte, dass sie sich in der Vergangenheit nicht immer in ihrer Haut wohlgefühlt habe, die Erfahrungen bei GNTM ihr jedoch halfen, sich selbstbewusster zu präsentieren. Moritz dagegen gestand, dass er solche Bilder lieber bei anderen anschaut, als sich selbst ohne Klamotten im TV zu sehen. Zoe ergänzte, dass für sie kein Grund zur Scham bestand und sie vielmehr Stolz empfand, ihren Körper in schöner Art und Weise vorzuführen.

Das Motorrad-Shooting in der kalifornischen Wüste galt als eines der Highlights, das einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenfalls nachhaltig prägte. Dieser Termin war für viele nicht nur ein intensives Erlebnis, sondern auch eine Gelegenheit, über sich selbst hinauszuwachsen. Mit aufgesprühten Fake-Tattoos und ganz ohne Klamotten entstand eine Bildwelt, die selbst Kritiker beeindruckte. Der künstlerische Aspekt stand dabei zunehmend im Fokus und half vielen hierbei, eventuelle Berührungsängste abzulegen. Die Staffel neigt sich nun dem Ende zu, doch die Erfahrungen, die die Nachwuchsmodels bei solchen Herausforderungen machten, dürften sie noch lange begleiten.

Joyn. GNTM-Kandidaten, Folge 19. im Jahr 2025

ProSieben / Max Montgomery Daniela, GNTM-Kandidatin

