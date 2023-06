Wow: Diese Bedeutung haben Prinzessin Charlottes Namen!

Sie trägt ganz schön viel Geschichte mit sich! Prinzessin Charlotte (8), die Tochter von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41), wurde am 2. Mai 2015 in Paddington geboren. Damit ist sie Nummer drei in der britischen Thronfolge. Die Achtjährige ist unter dem Namen Königliche Hoheit Prinzessin Charlotte von Cambridge bekannt, wurde aber auf den Namen Charlotte Elizabeth Diana getauft. Doch welche Bedeutung steckt eigentlich hinter ihrem royalen-Namen?

Wie Daily Mail berichtet, scheint es gang und gäbe zu sein, sich bei der Namensgebung von der Vergangenheit inspirieren zu lassen. Der Name der Prinzessin umfasst mehrere Familienmitglieder – vor allem aber drei wichtige Persönlichkeiten aus Prinz Williams Leben. Mit dem Erstnamen Charlotte soll angeblich ihr Großvater, König Charles (74), geehrt werden. Jedoch könnte der Name auch in Verbindung mit Kates Schwester stehen. Elizabeth soll an die Queen (✝96) erinnern, gleichzeitig ist es aber auch der zweite Vorname von Prinzessin Kates Schwester. Der Name Diana gedenkt an Prinz Williams verstorbene Mutter – Prinzessin Diana (✝36).

Viele Menschen sind davon ausgegangen, dass die junge Prinzessin den Namen von ihrer verstorbenen Großmutter als Erstname tragen würde. "Das wäre ein Mühlstein um ihren Hals gewesen", äußerte einer der langjährigen Freunde der Prinzessin. Der Prinz von Wales erwies seiner geliebten Mutter trotzdem großen Respekt, indem er Charlotte den zweiten Vornamen Diana gab.

Anzeige

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz William und Prinzessin Charlotte

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate in Wales im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Charlotte im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de