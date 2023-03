Zum Muttertag: Prinzessin Charlotte schreibt Brief an Diana

Prinzessin Charlotte (7) denkt am Muttertag auch an ihre Oma. In Großbritannien wird der Muttertag Mitte März gefeiert. Auch die Royals widmen sich an diesem Tag ihren Müttern. So erinnert sich König Charles (74) mit einem Kinderfoto an die verstorbene Queen Elizabeth (✝96). Aber die Tochter des Thronfolgers Prinz William (40) richtet zu dem Anlass auch liebevolle Worte an jemand ganz anderes: Charlotte schreibt ihrer Oma Prinzessin Diana (✝36) einen Brief.

Über Twitter veröffentlicht die Königsfamilie den herzerwärmenden Brief an Diana. "Liebe Oma Diana, am Muttertag denke ich an dich. Ich liebe dich sehr. Papa vermisst dich. Alles Liebe, Charlotte", schreibt die Siebenjährige. Ihre Zeilen verfasst sie auf rosa Papier und sie malt ein riesiges buntes Herz. Dazwischen verziert sie den Brief noch mit bunten Aufklebern. Ihr großer Bruder George verfasst ebenfalls eine persönliche Nachricht an die verstorbene Prinzessin: "Liebe Oma Diana, alles, alles Liebe zum Muttertag. Ich liebe dich sehr und denke immer an dich. Ganz viel Liebe von George."

Auch wenn Charlotte erst sieben ist, zeigt sie der Öffentlichkeit immer wieder, wie professionell sie als Prinzessin schon ist. Trotzdem soll Charles für seine Enkelin ganz andere Pläne haben. Laut Daily Mail glaubt der Adelsexperte Richard Eden, dass sie keine klassisch royale Aufgabe übernehmen soll. Stattdessen soll sie lieber einen normalen Job ergreifen, wenn sie erwachsen ist.

Getty Images Prinzessin Diana im Januar 1988

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte und George

Getty Images König Charles, Januar 2023

