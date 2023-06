Bauarbeiten: Prinz Andrew weigert sich, Haus zu verlassen

Prinz Andrew (63) hat Angst, aus seinem Haus geworfen zu werden! Dem Sohn der Queen (✝96) wurden bereits 2020 seine royalen Aufgaben und militärischen Titel entzogen. Immerhin soll er in den Sexring-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein. Aktuell liegt er außerdem im Zoff mit seinem Bruder, dem König, denn dieser drängt ihn, sein Haus zu verlassen, um es besser zu nutzen. Andrew will deshalb auch während der nötigen Bauarbeiten seine königliche Lodge nicht verlassen.

DailyMail berichtet, dass am Haus des 63-Jährigen offenbar einige Dachreparaturen nötig seien. Es wurde ihm wohl empfohlen, dieses währenddessen zu räumen. Doch der Herzog von York weigert sich angeblich für die Zeit auszuziehen, da er befürchtet, "nie wieder zurückkehren zu können".

Zuletzt war ans Licht gekommen, dass der Ex von Sarah Ferguson (63) in dem Skandal um Jeffrey Epstein wohl gelogen hat. In Mails, die der Milliardär im Jahr 2011 verfasst hat, soll er den Royal förmlich gepriesen haben – und genau das könnte beweisen, dass der 63-Jährige deutlich länger als behauptet in Kontakt mit Epstein stand.

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III. im Juni 2015

SIPA PRESS / ActionPress König Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward bei der Beerdigung der Queen, 2022

Zak Hussein / SIPA / ActionPress Prinz Andrew, Mai 2023

