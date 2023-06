Log Prinz Andrew über seinen Kontakt zu Jeffrey Epstein?

Was versteckt Prinz Andrew (63)? In den vergangenen Jahren hatte es eine Menge Trubel um den Sohn der Queen (✝96) gegeben. So soll er in den Sexring-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein – welche Rolle er genau dabei spielte, ist bis heute nicht klar. Die Konsequenzen hatte der Ex-Mann von Sarah Ferguson (63) jedoch zu spüren bekommen. So wurden ihm alle seine militärischen Titel aberkannt und damit ist er kein arbeitender Royal mehr. Während Andrew versucht, seinen Ruf wiederherzustellen, gibt es erneut unschöne Schlagzeilen!

Wie mehrere Medien, darunter Mirror, berichten, soll Andrew über seine Verbindung zu Epstein gelogen haben. In Mails aus dem Jahr 2011, die der Milliardär selbst verfasste, soll er den Royal förmlich gepriesen haben – und genau das könnte beweisen, dass der 63-Jährige deutlich länger in Kontakt mit Epstein stand, als er es behauptete. "Es hat den Anschein, dass Epstein entweder seine Beziehung zu Prinz Andrew stark übertrieben hat oder dass der Herzog möglicherweise nicht ganz wahrheitsgemäß angegeben hat, wann seine Freundschaft endete", erklärte der Anwalt Spencer Kuvin.

Im November 2021 hatte Andrew der BBC ein brisantes Interview gegeben, um mit den Gerüchten aufzuräumen. Damals hatte ihn die Reporterin gefragt: "Haben Sie ihn wiedergesehen oder mit ihm gesprochen?" Der Herzog beantwortete das mit Nein – er habe 2010 laut eigenen Angaben den Kontakt zu ihm abgebrochen.

