Michael Fassbender krachte bei Autorennen in die Leitplanke!

Michael Fassbender (46) hat noch mal Glück gehabt! Der Schauspieler ist bekannt für seine Rollen in "X-Men: First Class", "12 Year's a Slave" oder "Assassin's Creed". Nun probierte er sich aber in einer anderen Disziplin: Bei dem 24 Hours of Le Mans handelt es sich um ein Langstrecken-Sportwagenrennen, das jährlich in der Nähe der Stadt Le Mans in Frankreich stattfindet. Doch für Michael endete das Rennen in einem Unfall!

Deadline berichtet, dass der zweite Antritt des 46-Jährigen bei dem Rennen alles andere als nach Plan lief. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag mit einem Porsche 911. Dieser geriet aus der Bahn und krachte heftig in die Leitplanke. Nach Angaben lokaler Medien blieb der gebürtige Heidelberger unverletzt und konnte den Wagen zurück an die Box bringen, bevor er offiziell aus dem Rennen genommen wurde.

Zuletzt hatte Michael noch herausposaunt, dass er trotz seiner Verantwortung als Papa in Sachen Abenteuerlustigkeit nicht zurückstecken möchte: "Ich habe darüber nachgedacht, ob ich nun als Vater vorsichtiger sein sollte oder ob ich vorsichtiger geworden bin. Aber ich denke, es ist wichtiger, seinem Kind zu zeigen, dass es wichtig ist, Leidenschaft für etwas zu haben, als plötzliche Ängste zu entwickeln."

Getty Images Michael Fassbender bei dem Le Mans 24 Hours Rennen 2023

Getty Images Michael Fassbender im Februar 2016

Getty Images Michael Fassbender bei der Premiere von "Dark Phoenix"

