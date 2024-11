Kehrt Michael Fassbender bald als Magneto ins MCU zurück?

Michael Fassbender (47) erwägt eine Rückkehr ins Marvel Cinematic Universe (MCU). Der Schauspieler, bekannt für seine Rolle als Magneto, äußerte kürzlich seine Bereitschaft zu einem Comeback. Gegenüber Collider erklärte Michael, dass er "immer für alles offen" sei und es letztlich nur darum ginge, die richtige Zeit dafür zu finden. Nach fünf Jahren Pause könnten Fans den charismatischen X-Men-Star also bald wieder auf der Leinwand sehen.

Im Gespräch äußerte Michael außerdem seine Bewunderung für Hugh Jackman (56) und Ryan Reynolds (48), die Hauptdarsteller des Films "Deadpool & Wolverine". "Ich habe es geliebt, mit Hugh zu arbeiten. Er ist ein absoluter Gentleman, unglaublich talentiert. Ich bin ein großer Fan von Ryan und dem, was er mit der Deadpool-Reihe gemacht hat", sagte er. Zudem verriet er, dass Deadpool seine liebste Marvel-Figur sei. Aktuell wird darüber spekuliert, ob Michael in "Avengers: Secret Wars" einen Gastauftritt haben könnte. Der Film wird für 2027 erwartet und verspricht, viele bekannte Charaktere in einer epischen Multiversum-Schlacht zu vereinen.

Michael, der mit seiner Frau Alicia Vikander (36) zwei Kinder großzieht, schlüpfte zwischen 2011 und 2019 in vier "X-Men"-Filmen in die Rolle des Magneto. Obwohl sein Fokus aktuell auf der neuen Serie "The Agency" und seiner Familie liege, schließe er ein Comeback nicht aus: "Man sollte niemals nie sagen." Nach der Übernahme der X-Men-Rechte durch Disney war seine Rückkehr bisher ausgeblieben. Marvel-Studios-Chef Kevin Feige (51) hat laut kino.de angedeutet, dass vor dem offiziellen Start der X-Men-Ära im MCU einige bekannte Gesichter wieder zu sehen sein könnten – welche Charaktere dies sein werden, ließ er allerdings offen.

Michael Fassbender in "X-Men: Apocalypse"

Getty Images Alicia Vikander und Michael Fassbender bei der Premiere von "The Agency" in London

