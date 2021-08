Zu wem gehört denn nun dieses Baby? Alicia Vikander (32) steht aktuell für die Serie "Irma Vep" vor der Kamera. Während der Dreharbeiten in Paris wurde die "Lara Croft"-Darstellerin vor wenigen Tage von ihrem Ehemann Michael Fassbender (44) besucht – und dabei fiel ein ganz besonderes Accessoire ins Auge: Der "Assassin's Creed"-Star lief mit einem Kind auf dem Arm am Set durch die Gegend. Sind die Hollywoodstars etwa heimlich Eltern geworden? Zumindest waren Alicia und Michael nun wieder mit einem Baby unterwegs.

Bislang sind weitere Details über den kleinen Knirps nicht bekannt und auch die Eheleute äußerten sich noch nicht dazu, ob es wirklich ihr eigenes ist. Doch Paparazzi lichteten das Pärchen erneut mit dem Säugling ab. Alicia wiegte das Baby auf dem Arm, während sie mit ihrem Ehemann über den Pariser Flughafen Charles de Gaulle spazierte. Die beiden wirkten sichtlich vernarrt in das kleine Baby und schauten den Wonneproppen immer wieder total begeistert an.

Ihre Reise trat das Paar total entspannt an. In einem lässigen Outfit, ohne Make-up und einem unordentlichen Zopf trug Alicia das Baby über den Flughafen. Ihr Partner kleidete sich noch bequemer für den anstehenden Trip. Michael zeigte sich in einem grauen Jogginganzug, während er sich zwei große Taschen um die Schultern hing.

Anzeige

Getty Images Michael Fassbender und Alicia Vikander

Anzeige

Getty Images Hollywoodpaar Michael Fassbender und Alicia Vikander

Anzeige

Getty Images Alicia Vikander und Michael Fassbender 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de