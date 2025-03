So versaute Michael Fassbender sein James-Bond-Vorsprechen

Michael Fassbender (47) hat verraten, dass er einst für die Rolle des James Bond vorgesprochen habe, dies aber "katastrophal" verlaufen sei. Der Schauspieler berichtete im "Happy Sad Confused"-Podcast, dass er Mitte der 2000er-Jahre im Gespräch gewesen sei, um Pierce Brosnan (71) nach dessen letzter 007-Darstellung zu ersetzen. Beim Treffen mit den Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson habe er jedoch keinen guten Eindruck hinterlassen: Denn statt seine Chance zu nutzen, habe er Daniel Craig (57) empfohlen, um die ikonische Rolle zu übernehmen. "Ich weiß nicht, warum ich ihn beworben habe, ich hätte mich selbst bewerben sollen. Ich war schrecklich beim Vorsprechen", gab Michael Fassbender zu.

Letztendlich ging die Rolle auch an Daniel Craig, der 2006 im Film "Casino Royale" erstmals als Bond zu sehen war und anschließend in fünf Filmen die Kinozuschauer als 007 begeisterte. Michael hingegen sei in keiner weiteren Runde berücksichtigt worden. Dies bedaure er jedoch nicht, sondern fand vielmehr noch lobende Worte für seinen Kollegen: "Daniel hat einen fantastischen Job gemacht und war wohl der erfolgreichste Bond aller Zeiten", sagte der Schauspieler im Podcast. Zuletzt übernahm Amazon MGM die Kontrolle über das erfolgreiche Franchise, und derzeit wird eine neue Generation von Schauspielern für die Rolle überprüft. Michael hat dabei schon einen Favoriten im Kopf: Er würde Regé-Jean Page (36), bekannt aus Bridgerton, in der Rolle sehen oder Aaron Taylor-Johnson (34), der zuletzt in "Kraven the Hunter" zu sehen war.

Auch wenn er nie James Bond wurde, hat Michael längst seinen ganz eigenen Platz in Hollywood gefunden. Der Schauspieler wurde vor allem durch Filme wie X-Men und "Shame" bekannt und bleibt trotz seines Erfolgs immer bescheiden. Das Casting-Fiasko von damals nimmt er scheinbar mit Humor und Gelassenheit. Privat ist er seit 2017 mit der schwedischen Schauspielerin Alicia Vikander (36) verheiratet, mit der er auch zwei Kinder hat. Beide legen großen Wert darauf, ihr Familienleben so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Im Dezember waren sie bei einem seltenen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich in London zu sehen. Diese Bodenständigkeit schätzen viele an Michael, der in Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihm seine Ruhe abseits des Rampenlichts sei.

Getty Images Daniel Craig bei der Premiere von "Spectre" in Berlin im Jahr 2015

Getty Images Michael Fassbender und Alicia Vikander im Mai 2023

