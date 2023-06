Darum ist Scarlett Johansson in ihrer Ehe so glücklich!

Wer gemeinsam lacht, bleibt wohl zusammen! Die Schauspielerin Scarlett Johansson (38) ist seit 2020 glücklich mit dem Komiker Colin Jost (40) verheiratet, der vor allem für die Sendung Saturday Night Live bekannt ist. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn und balancieren ihr Familienglück mit ihren jeweiligen Karrieren in der Unterhaltungsbranche. Nun verrät die Leinwandschönheit, weshalb ihre Ehe mit Colin so gut funktioniert und packt aus: Die beiden lachen viel zusammen!

Als Scarlett zu Gast in der Sendung CBS Mornings ist, verrät sie, was ihre Ehe zu dem Komiker so frisch hält: "Wir lachen viel und wir kommunizieren miteinander." Dabei würden vor allem auch ihre Gegensätze eine wichtige Rolle spielen: "Ich bin mit einem Schriftsteller verheiratet, er ist ein Comedy-Autor. Er kann manchmal sehr in sich gekehrt sein – er ist eher introvertiert, ich bin extrovertiert. Und deshalb glaube ich, dass der Schlüssel für uns darin liegt, am Ende des Tages einfach zu fragen: 'Wie war dein Tag?'"

Vor Kurzem hatte die Blondine für Schlagzeilen gesorgt, als sie verkündet hatte, ihrer Rolle der Black Widow alias Natasha Romanoff im Marvel-Franchise den Rücken zu kehren: "Ich bin natürlich traurig. Ich habe zehn Jahre mit Marvel und dieser tollen Besetzung gearbeitet und ich liebe die Figur Natasha." Sie habe aber das Gefühl, dass deren Geschichte zu einem guten Abschluss gebracht worden sei.

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson im Jahr 2019

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson im Januar 2020

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson im November 2021

