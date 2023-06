Erstes Baby: Hannah Kerschbaumer bekommt bald Nachwuchs!

Sie könnte wohl nicht glücklicher sein! Hannah Kerschbaumer (30) hatte 2021 beim Bachelor die große Liebe gesucht, doch von Niko Griesert (32) einen Korb kassiert. Danach wurde die Beauty jedoch mit ihrem On-off-Freund Chris happy. Ihrem Liebsten gab sie schließlich im August vergangenen Jahres in einer Überraschungszeremonie in Barcelona das Jawort. Nun verkünden die beiden zuckersüße Neuigkeiten: Hannah und Chris erwarten ein Baby!

Auf Instagram teilt die 30-Jährige ein niedliches Video, mit dem sie die frohe Botschaft ankündigt. "Bald werden wir zu dritt sein. Eben eine kleine Familie", freut sich die baldige Mama unter dem Video, auf dem sie sich behutsam über ihre kleine Babykugel streichelt – Chris drückt ihr daraufhin einen Kuss auf den Bauch und schließt sie in seine Arme. Hannah kann ihr Glück kaum fassen: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll, es gibt so vieles und doch bin ich so überwältigt, dass mir die Worte fehlen."

Unter ihrem Schwangerschafts-Post freuen sich bereits zahlreiche Freunde und Fans mit den werdenden Eltern. "Oh mein Gott, wie schön! Glückwunsch", kommentiert Influencerin Ana Kohler. Eine Freundin von Hannah schreibt total gerührt: "Ich flippe aus und hab Gänsehaut! Ich freu mich so mit euch, Liebes!"

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Mann Chris im Juni 2023

