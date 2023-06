Al Pacino verbringt Zeit mit Ex Beverly und den Zwillingen

Al Pacino setzt sich über die Wünsche seiner Partnerin hinweg. Der Schauspieler überraschte vor wenigen Wochen mit der Neuigkeit, dass er mit 83 Jahren Nachwuchs erwartet: Seine Freundin Noor Alfallah ist schwanger! Damit bekommen Als Tochter Julie, die er sich mit Jan Tarrant teilt, sowie seine Zwillinge Olivia und Anton, die er mit Beverly D'Angelo bekommen hatte, ein weiteres Geschwisterchen. Jetzt trifft sich Al mit Beverly, der Mutter seiner Kinder – ob Noor etwas dagegen hat?

Paparazzi konnten den "Scarface"-Darsteller mit seiner Ex und seinen Zwillingen einfangen, wie Fotos bei Page Six zeigen. Die Familie verlässt auf den Bildern einen Escape-Room – offensichtlich hatten sie einen ereignisreichen Ausflug hinter sich. Für diesen Tag wählte der Hollywoodstar ein komplett schwarzes Outfit, seine Verflossene tat es ihm gleich. Während sich die Zwillinge selbst beschäftigen, wirkt es auf manchen Aufnahmen so, als ob ihre Eltern in ein ernstes Gespräch vertieft sind.

Doch ist Als Partnerin Noor mit diesem Treffen einverstanden? Wie DailyMail berichtet hatte, soll die 29-Jährige ihrem Liebsten unter anderem verboten haben, dass seine Ex Lucila Sola ihn besucht. "In den letzten Monaten ist Noors Beziehung zu Al ernster geworden – und es ist für Lucila immer schwieriger geworden, sich mit Al zu treffen. [Noor] versucht ständig, Lucila von Al fernzuhalten", hatte ein Insider verraten.

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah und Al Pacino im April 2023

Getty Images Beverly D'Angelo im Dezember 2019

Getty Images Al Pacino und Lucila Sola, 2014

