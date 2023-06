Anna Adamyan zahlte für ihren Kinderwunsch über 50.000 Euro

Anna Adamyan (27) ist die Erleichterung anzusehen! Lange hatte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin versucht, schwanger zu werden. Bereits in der Vergangenheit sprach sie offen über ihre Endometriose-Erkrankung. Diese ließ ein gemeinsames Kind zunehmend unmöglicher für Anna und Ehemann Sargis Adamyan (30) erscheinen – zumindest bis vor sechs Monaten. Denn da verkündete die Influencerin freudig, sie sei dank Embryotransfer endlich schwanger. Nun offenbart Anna, wie teuer ihr beschwerlicher Weg zum Wunschkind wirklich war.

Im Gespräch mit Bunte verrät die werdende Mama, sie habe am Ende über 50.000 Euro für diverse Behandlungen rund um ihren Kinderwunsch gezahlt. "Ich möchte betonen, in was für einer privilegierten Situation ich bin. Künstliche Befruchtungen werden in der Regel nicht immer übernommen und wenn, dann nur drei Versuche zu je 50 Prozent. Zum Glück konnten wir uns sämtliche Diagnostik leisten", meint die Beauty. Sie sei demnach "sehr, sehr dankbar", dass sie diesen Weg überhaupt erst gehen konnte.

Trotz ihres augenscheinlichen Schwangerschaftsglows verrät Anna jedoch auch: Die letzten erfolglosen Jahre seien nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. "Es war traumatisierend und ich muss ehrlich sagen, ich habe das Vertrauen in meinen eigenen Körper verloren", meint sie und betont dabei, vor allem die Hormone und Narkosen früherer Behandlungen hätten ihr zugesetzt. "Es gab Momente, in denen ich dachte, ich schaffe das nicht mehr", gesteht Anna.

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit Ultraschallbild

Anzeige

Instagram / sargis_adamyan Anna Adamyan mit ihrem Mann Sargis Adamyan

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de