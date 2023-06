Sylvester Stallones Tochter Sophia hat einen Herzfehler

Sie äußert sich ehrlich! Sylvester Stallone (76) machte sich als Schauspieler in den vergangenen Jahrzehnten in Hollywood einen Namen. Doch sein größtes Glück sind seine insgesamt fünf Kinder. Seine älteste Tochter Sophia (26) ist heute als Influencerin tätig. Die Blondine führt also durchaus ein schönes Leben, doch auch bei ihr ist nicht alles rosig. Tatsächlich leidet Sophia an einem angeborenen Herzfehler!

In der Reality-Show "The Family Stallone" redet Sophia mit ihrer Schwester Sisitine (24) über ihre kardiologische Erkrankung. Die Influencerin erzählt, dass sie im Alter von zwei Monaten sehr krank geworden sei. Ein Arzt "fand dann ein Loch" in Sophias Herzen und die Blondine musste sich schnellstmöglich einer OP unterziehen. Dann schien alles für lange Zeit "total okay bis zu einem bestimmten Tag". Die damals 16-Jährige kollabierte plötzlich während eines Volleyballspiels.

Sie schildert: "Der Moment, als ich herausfand, dass ich mich erneut einer Operation unterziehen musste, war eine der krassesten Erfahrungen in meinem ganzen Leben, weil ich zuvor noch nie mit dem Tod konfrontiert war." Bis heute versuche Sophia, ihre Krankheit vor ihrem Vater Sylvester nur im dringendsten Fall anzusprechen. Das Social-Media-Sternchen erklärt: "Lange Zeit wusste er einfach nicht, wie er damit umgehen soll."

Instagram / sophiastallone Sophia Stallone im Jahr 2023

Instagram / sophiastallone Sophia Stallone, Influencerin

Getty Images Sistine, Sylvester und Sophia Stallone im Jahr 2019 in Beverly Hills

