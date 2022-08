Nach Trennung: Sylvester Stallones Töchter unterstützen Jen

Jennifer Flavin (54) kann sich auf die Unterstützung ihrer Töchter verlassen! Am Mittwoch kamen traurige Nachrichten an die Öffentlichkeit: Die Beauty hat nach 25 gemeinsamen Ehejahren die Scheidung von Schauspieler Sylvester Stallone (76) eingereicht. Ein Liebes-Aus des Ex-Paares kündigte sich bereits vor wenigen Tagen an – immerhin ließ sich der "Rocky"-Darsteller sein Tattoo überstechen, das das Gesicht seiner Ex zeigte. Ihre drei gemeinsamen Töchter scheinen nach der Trennung vor allem ihrer Mutter Jennifer den Rücken freizuhalten!

Kurz bevor publik wurde, dass das Paar in Zukunft getrennte Wege gehen will, teilte Jennifer einen niedlichen Instagram-Schnappschuss mit ihren drei Töchtern – und machte Sistine (24), Scarlet (20) und Sophia (25) eine niedliche Liebeserklärung. Dabei scheint es ganz so, als könne sich die 54-Jährige ganz auf die Unterstützung ihrer hübschen Mädels verlassen, denn auch ihre Töchter schwärmten total von ihrer Mutter – wohl wissend, dass die Ehe ihrer Eltern vorbei ist.

"Du bist unser Fels, unsere Cheerleaderin und die unglaublichste Mutter. Wir sind so glücklich, dich zu haben. Ich liebe dich so sehr" und "Du bist die stärkste Frau, die ich kenne", hieß es von Sophia und Sistine in der Kommentarspalte unter dem Powerfrauen-Pic der vier Mädels. Und auch Nesthäkchen Scarlet reagierte mit einem Herz auf Jennifers Post. Auch wenn die Liebe der beiden nicht mehr ausreicht, sollen sich Sylvester und Jen im Guten getrennt haben.

Instagram / officialslystallone Jennifer Flavin und Sylvester Stallone

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallone mit seiner Frau und seinen Töchtern

Instagram / jenniferflavinstallone Sylvester Stallone mit seiner Frau Jennifer und ihren drei gemeinsamen Töchtern im Mai 2021

