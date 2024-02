Sylvester Stallones Töchter trainierten mit den Navy SEALs

Er möchte seine Töchter beschützen! Die Familie von Sylvester Stallone (77) ist gerade auf Pressetour für ihre Reality-Serie "The Family Stallone". Am 21. Februar wird bereits die zweite Staffel über die Bildschirme flimmern. Die Töchter Sistine (25), Sophia (27) und Scarlet Stallone (21) gaben einen kleinen Vorgeschmack darauf, worum es in der nächsten Staffel gehen wird. Sie berichteten von ihrem "Rocky"-ähnlichen Selbstverteidigungstraining mit den Navy SEALs.

Im Interview mit der New York Post erzählten Sistine und Sophia, wie nervös ihr Vater vor ihrem Umzug nach New York City war. Darum sollten sie von der US-amerikanischen Spezialeinheit in Selbstverteidigung trainiert werden. "Es war so hart. Wir waren ungefähr sechs Stunden im Wald", erzählt die älteste Tochter. Zum Training gehörte wohl auch das Jagen eines lebenden Huhns, ganz nach Art der berühmten Trainingsszene in "Rocky II". Doch für die beiden Frauen war das Bootcamp nicht unbedingt ungewöhnlich. "Es hat mich nicht überrascht, da unser Vater ein Leben lang militärähnliche Selbstverteidigungsübungen mit uns gemacht hat", fügte Sophia hinzu.

Der Schauspieler ist wohl nicht mehr fit genug, um seine Töchter selbst zu trainieren. In "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" sprach er auch über einen möglichen Nachfolger der "Rambo"-Reihe. Sylvester wüsste schon jemanden, der die Franchiseserie weiterführen könnte.

Getty Images Sistine Stallone, Scarlet Stallone und Sophia Stallone, 2023

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallone im August 2022

ActionPress Sylvester Stallone als Rambo, 1982

