Scarlet Stallone feiert Geburtstag mit Schwestern im Park

Scarlet Rose Stallone bleibt bodenständig! Vor wenigen Wochen feierte die Tochter von Sylvester Stallone (76) die Premiere ihrer gemeinsamen Realityshow "The Family Stallone", in der sie Einblicke in ihr Privatleben geben. Inzwischen ist sogar eine zweite Staffel bestätigt worden. Dass sie plötzlich mehr in der Öffentlichkeit steht, scheint Scarlet aber nicht sonderlich zu beeinflussen: Ihren 21. Geburtstag feierte sie jetzt ganz entspannt im Park.

Paparazzi-Bilder zeigen das Geburtstagskind in Begleitung seiner Schwestern Sistine (24) und Sophia (26) in New York. Auch Scarlets Freund Louis hatte sich dem Trio angeschlossen. Sie machten sich auf den Weg in den Hudson River Park in Manhattan, schlugen dort eine Decke auf und picknickten. Später gaben die Girls auch auf Instagram ein paar Einblicke. "Sie ist heute 21 geworden. Alles Gute für meine beste Freundin", schrieb Sistine zu einem Foto, auf dem zu sehen ist, wie Scarlet an einem Strauß Blumen riecht. "Ich hätte mir nicht mehr wünschen können", bedankte sie sich.

Louis widmete Scarlet ebenfalls liebevolle Zeilen. "Ich bin froh, dass du geboren bist", schrieb er zu einem Kussfoto vorm Sonnenuntergang. Ein weiteres Bild kommentierte der Student allerdings neckisch mit den Worten: "Ich liebe dich, du Ratte."

Instagram / scarletstallone Scarlett Rose Stallone an ihrem 21. Geburtstag

ActionPress Scarlet, Sistine und Sophia Stallone, Reality-TV-Stars

Instagram / sistinestallone Louis Masquelier-Page und Scarlet Rose Stallone in New York City

