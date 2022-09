Nach Ehekrise: Sylvester Stallone verbringt Zeit mit Tochter

Sylvester Stallone (76) genießt sein Familienleben. Bei den Stallones war in den vergangenen Monaten ganz schön was los. Erst teilten der Schauspieler und seine Frau Jennifer Flavin (54) mit, dass sie als Ehepaar getrennte Wege gehen. Die Scheidung war sogar schon eingereicht. Doch dann hieß es: Sylvester und Jennifer sind wieder zusammen. Nun will der "Rocky"-Darsteller offenbar so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie verbringen. Jetzt war er mit seiner Tochter Sophia (26) unterwegs.

Auf Instagram postete Sly Eindrücke von dem gemeinsamen Tag mit Sophia. Am vergangenen Dienstag besuchte die junge Frau ihren Vater an einem Filmset, an dem sie Daily Mail zufolge einige Stunden blieb. Das Vater-Tochter-Duo schoss ein Selfie, auf dem die 26-Jährige bis über beide Ohren strahlt. Offenbar freut Sophia sich, dass ihre Eltern sich zusammengerauft und dazu entschlossen haben, ein Ehepaar zu bleiben.

Vor einigen Tagen äußerte ein Pressesprecher von Sylvester und Jennifer gegenüber PageSix, dass die beiden sich ausgesprochen haben und ihre Probleme bewältigen konnten. "Sie entschieden, sich zu Hause zu treffen, wo sie gesprochen haben und ihre Differenzen beiseitelegen konnten. Beide sind total glücklich", ließ deren Vertreter verlauten.

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallone und seine Töchter Sophia, Scarlet und Sistine

Getty Images Jennifer Flavin und Sylvester Stallone in Hollywood, August 2019

Getty Images Sylvester Stallone im November 2019

