Mama im Finale: So ist es für die Kinder von GNTM-Nicole

Nicole Reitbauer schöpft viel Kraft durch ihre Familie! Die Offenbacherin steht im großen Finale der Castingshow Germany's next Topmodel. Bereits vor rund 20 Jahren hatte die 49-Jährige Erfahrungen im Modelbusiness gesammelt. Für ihre Kinder beendete Nicole allerdings ihre gerade erst beginnende Karriere. In dem Wettbewerb von Heidi Klum (50) überzeugte das Best-Ager-Model Woche um Woche. Promiflash verrät Nicole, dass ihre Kinder sie auch in der Finalshow unterstützen!

Die 49-Jährige erklärte im Promiflash-Interview: "Meine ganze Familie ist im Publikum – und die engsten Freunde und sogar das Büro." Zudem gab Nicole preis, dass ihr Nachwuchs sehr stolz auf die Mama sei: "Die sind so unendlich stolz. Also wir telefonieren hier jeden Abend und sie sind jetzt schon so unendlich stolz, dass die Mutter im Finale ist." Sie ziehe auch viel Energie daraus: "Sie machen mir auch ganz viel Mut. Da kommen mir auch fast schon wieder die Tränen. Im Moment ist alles ganz emotional. Also die sind megastolz – und da bin ich auch stolz."

Nicole stellte bereits klar, dass sie nicht traurig sei, dass sie sich damals für die Familie statt die Karriere entschieden hatte. "Ich habe mich dafür entschieden, zu Hause zu bleiben. Mir war es sehr wichtig, dass ich viel bei meinen Kindern bin und sie großziehen kann", erinnerte sie sich.

Instagram / nicole.r_model Nicole Reitbauer, Juni 2023

Instagram / nicole.r_model Nicole Reitbauer mit ihrer Tochter

Instagram / nicole.r_model Nicole Reitbauer, GNTM-Kandidatin

