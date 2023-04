Kind statt Karriere: Richtige Entscheidung für GNTM-Nicole

Das Leben hatte andere Pläne für sie! Das Model Nicole Reitbauer ist vor wenigen Wochen als Nachrückerin bei Castingshow Germany's next Topmodel dazugestoßen. Mit ihrer Vorerfahrung konnte die Blondine bisher überzeugen. In der aktuellen Folge mussten die Kandidatinnen jetzt Rede und Antwort stehen. Dabei kommen Nicoles Kinder zur Sprache, denn aufgrund ihrer Mutterrolle hängte sie ihren Modeltraum damals vorerst an den Nagel.

"Ich habe mich dafür entschieden, zu Hause zu bleiben. Mir war es sehr wichtig, dass ich viel bei meinen Kindern bin und sie großziehen kann", erklärte die zweifache Mutter im Interview. Dennoch gab Nicole zu: "Ich hatte nach der Schule den Plan, Model werden zu wollen." Doch die 49-Jährige sei nicht traurig deswegen. Sie habe akzeptiert, dass das Leben einen anderen Plan für sie vorgesehen hatte.

Viele Jahre später bekommt Nicole jetzt eine zweite Chance, als Model durchzustarten. Seit einigen Wochen buhlt sie um den Titel Topmodel 2023. Model-Mama Heidi Klum (49) kennt Nicole sogar noch aus alten Zeiten. "Ich würde mich total freuen, wenn ich auch in meinem Alter jetzt noch als Model arbeiten könnte", plauderte sie in der Folge aus.

Anzeige

Instagram / nicole.r_model Nicole Reitbauer

Anzeige

Instagram / nicole.r_model Nicole Reitbauer, Model

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Nicole, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de