Termin bekannt: Dann startet endlich "Die Bachelorette"!

Bald werden bei Die Bachelorette endlich wieder Rosen verteilt! Bereits im Mai wurde bekannt gegeben, dass die Influencerin Jennifer Saro in die Rolle der neuen Rosenkavalierin schlüpft. Nun verrät RTL endlich den Sendetermin der neuen Staffel! Die erste Folge soll am 12. Juli ausgestrahlt werden. In insgesamt acht Episoden wird die Beauty die Männer auf Herz und Nieren prüfen, ehe sie die letzte Rose verteilt.

