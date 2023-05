Sie ist die neue Bachelorette: Jennifer Saro freut sich sehr

Jennifer Saro kann es kaum noch erwarten. Wochenlang wurde darüber spekuliert, welche Dame in diesem Jahr die Rolle der Bachelorette einnehmen wird und Rosen an Singlemänner verteilen darf. Neben Nele Wüstenberg (29) tippten so manche auch auf die Berlinerin – und damit sollten sie recht behalten! Jetzt verriet Jennifer, wie sehr sie sich schon auf ihre Rolle als die neue Bachelorette freut.

"Ich freue mich sehr, dass ich diese Rolle einnehmen darf und dass ich Frauen in derselben Position zeigen kann, dass man eine begehrenswerte Frau ist und dass das Leben nicht vorbei ist, nur weil man ein Kind bekommen hat", betont die 27-Jährige im Interview mit RTL. Frau und Mama zu sein, schließe sich für die Influencerin nicht aus. Durch ihre Teilnahme wolle sie daher zu einem Vorbild für andere Mütter werden.

Natürlich erhofft sich Jennifer auch, in der Datingshow ihre große Liebe zu finden. Dabei lege sie bei den Männern vor allem Wert auf Ehrlichkeit, Fürsorglichkeit und Intelligenz. Sich selbst beschreibt die Sportliebhaberin ähnlich. "Manchmal ein bisschen zu ehrlich, tollpatschig und fürsorglich", fasst die 27-Jährige zusammen.

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, Reality-TV-Star

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro mit ihrem Kind

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, 2022

