Maya Vander kämpft sich zurück ins Leben! Die Selling Sunset-Darstellerin teilte vor wenigen Tagen erneut traurige Nachrichten mit ihren Fans: Sie war in der neunten Woche schwanger – und erlitt eine weitere Fehlgeburt. Und das, nachdem die Reality-TV-Bekanntheit bereits im Dezember 2021 ein Baby tot zur Welt bringen musste. Doch die Beauty will sich nicht unterkriegen lassen. Im Netz meldete sich Maya nun mit aufmunternden Worten und verriet, wie sie mit dem Verlust umgeht!

Via Instagram meldete sich Maya am Donnerstag mit einem emotionalen Statement bei ihrer Community und erklärte, dass sie weiterhin nach vorne schauen will. "Jeder geht auf seine Weise mit dem Verlust um, aber für mich liegt der Schlüssel darin, beschäftigt zu bleiben. Eine gesunde Ablenkung hält mich immer auf Trab", verriet die zweifache Mutter. Dabei richtete sie auch rührende Worte an Familien, die dasselbe Leid erfahren haben wie sie: "Geht zur Arbeit, trefft euch mit anderen, bringt euren Körper in Bewegung und sprecht mit anderen."

Mayas Fangemeinde sprach der US-Amerikanerin unter ihrem Beitrag ihren Support aus. "Du bist so inspirierend. Danke, dass du deine Geschichte mit uns teilst" oder: "Das sind wundervolle Tipps, Maya. Mach weiter so", heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter ihrem Post.

Anzeige

Instagram / themayavander Maya Vander, "Selling Sunset"-Star

Anzeige

Instagram / themayavander Maya Vander und ihre beiden Kinder im März 2022 in Miami

Anzeige

Getty Images Maya Vander, "Selling Sunset"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de