Maya Vander gibt die Hoffnung nicht auf. Im vergangenen Dezember musste die Selling Sunset-Darstellerin einen schweren Schlag verkraften: Sie hatte eine stille Geburt und brachte ihren Sohn Mason in der 38. Schwangerschaftswoche tot zur Welt. Der Schmerz über den Verlust sitzt immer noch tief – dennoch soll ihr weiterer Kinderwunsch nicht unerfüllt bleiben: Maya ist wieder bereit, schwanger zu werden.

In der "Selling Sunset"-Wiedersehensshow erzählte die 40-Jährige, dass es ihr besser gehe, je mehr Zeit verstreiche. Außerdem seien ihr Mann und ihre beiden Kinder ihr eine große Stütze. "Sie halten mich auf Trab. Und ich habe Arbeit und bin beschäftigt, also habe ich keine Zeit, den ganzen Tag herumzusitzen und zu weinen." Neben Ablenkung glaube sie aber auch, dass eine weitere Schwangerschaft ihr bei der Verarbeitung ihrer Trauer helfen würde. "Ich glaube, ein Teil des Heilungsprozesses ist es, wieder schwanger zu werden", betonte die US-Amerikanerin.

In einem Interview mit US Weekly hatte Maya zuvor verraten, dass sie ein paar Tage vor der Totgeburt deutlich weniger Bewegungen in ihrem Bauch gespürt habe. "Ich war beim Ultraschall und alles war gut und sah normal aus... Ich habe ein normales Baby geboren, das aussah, als würde es schlafen", erinnerte sich die Immobilienmaklerin.

Instagram / themayavander Maya Vander und ihre beiden Kinder im März 2022 in Miami

Instagram / themayavander Maya Vander und ihr Mann im März 2022 in Miami

Instagram / themayavander Maya Vander und ihr Mann im Juli 2021

