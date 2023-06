Nach After-Show-Party: Romina Palm hat sich Fuß angebrochen!

Das hat sich Romina Palm (24) wohl anders vorgestellt! Am Donnerstagabend fand das große Finale von Germany's next Topmodel statt. Die Influencerin war selbst einmal eine Kandidatin in der Show von Heidi Klum (50). Beim Finale der 18. Staffel durfte sie daher auch nicht fehlen! Doch die Nacht endete offenbar nicht gut für die YouTuberin: Romina hat nun einen angebrochenen Fuß!

In ihrer Instagram-Story meldet sich die 24-Jährige nach einem Arztbesuch. "Ich habe absolut keinen Plan, wie ich das schon wieder anstellen konnte, aber ich habe tatsächlich meinen Fuß angebrochen! Um genau zu sein, mein Würfelbein", berichtet Romina. Am Montag wolle sie dann noch mal beim Arzt anrufen. "Es muss auf jeden Fall nicht operiert werden, das war […] eine Erleichterung", stellt sie zudem klar.

Auf der GNTM-Party präsentierte Romina auch ihren neuen Look: Die Ex von Stefano Zarrella (32) hat sich nämlich von ihrer feuerroten Mähne verabschiedet und trägt jetzt einen hellbraunen Bob. Auf der Party posierte sie schließlich gemeinsam mit ihrer Mama im Partnerlook!

Instagram / rominapalm Romina Palm

Instagram / rominapalm Romina Palm im Dezember 2022

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Mama

