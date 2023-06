US-Bachelor-Kandidatin Kelley Flanagan ist wieder vergeben!

Sie ist wieder auf Wolke sieben! Kelley Flanagan hatte bei der 24. Staffel der US-Version von Der Bachelor teilgenommen. Die letzte Rose hatte Peter Webers zwar an Hannah Ann Sluss vergeben, doch kurz nach deren Trennung war er mit der Zweitplatzierten zusammen gekommen. Danach versuchte es der Rosenkavalier dann mit Kelley. Anfang Mai trennten sich die beiden dann nach knapp drei Jahren Beziehung. Und nun ist Kelley wieder frisch verliebt!

Mit einem süßen Schnappschuss bei Instagram outet die Brünette ihre neue Beziehung zu einem Mann namens Ari Raptis. Das Bild zeigt das Paar in sehr schicker Kleidung: Kelley trägt ein edles schwarzes Kleid, während ihr Partner einen schwarzen Anzug trägt. Total verliebt halten sich die beiden im Arm und schmachten sich an. Zu dem Posting wählte sie keine großen Worte, sondern kommentiert es nur mit drei roten Herz-Emojis.

Die Liaison zu Peter lief wohl schon in den letzten gemeinsamen Monaten nicht mehr so rund. Immer wieder trennten sich die beiden und versuchten es dann doch noch einmal. Wie Us Weekly berichtete, habe der ehemalige Bachelor bei einem Auftritt verraten, dass er seine "zukünftige Frau noch finden" müsse und Single sei.

Anzeige

Instagram / kelleyflanagan Kelley Flanagan, ehemalige Us-Bachelor-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / pilot_pete Peter Weber und Kelley Flanagan im Juni 2020 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Kelley Flanagan und Peter Weber im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de