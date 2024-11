US-Bachelor-Kandidatin Kelley Flanagan deutet Trennung an

Nach ihrer Teilnahme an der 24. Staffel der US-Version von Der Bachelor fand Kelley Flanagan im vergangenen Jahr ihr Glück in einem Mann namens Ari Raptis. Doch nun deutet sie an, dass ihre Beziehung in einer Krise steckt. "Ich dachte, es würde helfen, wenn ich mich von den sozialen Medien fernhalte, aber manchmal laufen die Dinge nicht wie geplant", schreibt Kelley in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Ich habe herausgefunden, dass ich in den letzten sieben Monaten in höchstem Maße respektlos behandelt wurde, und wenn es nicht dank euch allen [...] gewesen wäre, wäre ich im Dunkeln geblieben und hätte es nie erfahren."

Zwar erklärt Kelley nicht, was genau vorgefallen ist, dafür gibt sie Einblicke in ihr Seelenleben: "Mein Herz ist gebrochen, aber ich bin so dankbar, euch alle zu haben." Außerdem teilt Kelley ein Video auf TikTok, in dem sie sich schminkt. Den Clip hinterlegt sie mit der Audiodatei: "Er hat mich zu Tode manipuliert. Ich dachte wirklich, er sei ein toller Kerl, weil er das in den ersten vier Monaten unserer Beziehung auch war. Das war es, was er mir gezeigt hat. Das war es, was ich dachte. In diesen Mann habe ich mich verliebt. Ich habe mich in diese Person verliebt, die es nicht gibt." Dazu schreibt sie: "Ich wusste nicht, dass dies meine Geschichte werden würde."

Im Mai 2023 trennten sich Kelley und der ehemalige Bachelor Peter Weber. Nur knapp zwei Monate später machte sie ihre Beziehung mit Ari auf Instagram öffentlich. Auf einem Foto zeigen sich die beiden in sehr schicker Kleidung: Kelley trägt ein edles schwarzes Kleid, während ihr Partner einen Anzug in derselben Farbe trägt. Total verliebt schmachten sie sich an.

Anzeige Anzeige

Instagram / kelleyflanagan Kelley Flanagan und Ari Raptis

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelley Flanagan und Peter Weber im Januar 2023

Anzeige Anzeige