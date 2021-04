Gibt es bei Peter Weber und Kelley Flanagan ein zweites Liebes-Comeback? Nachdem der ehemalige US-Bachelor die Verlobung mit seiner Siegerin Hannah Ann Sluss löste und wenige Monate später auch einen Flirtversuch mit seiner Zweitplatzierten beendete, kam er Mitte des vergangenen Jahres wieder mit seiner Ex Kelley zusammen. Doch auch diese Liaison war nicht von langer Dauer: Nach nur einem halben Jahr trennte sich das Paar wieder. Vor Kurzem wurden die beiden allerdings zusammen beim Feiern in Florida gesehen. Haben sie etwa wieder was am Laufen?

Gegenüber E! News bezieht Peter nun Stellung zu den Comeback-Gerüchten und verrät, dass von einer Liebes-Reunion jede Spur fehlt: "Wir sind nicht mehr in Kontakt." Trotzdem wünscht der 29-Jährige seiner Verflossenen alles Gute und hofft, dass sie glücklich ist. "Ich werde sie immer unterstützen", fasst der einstige Kinderdarsteller zusammen.

In einem früheren Interview mit der Nachrichtensendung erklärte der Realitystar bereits, dass die Beziehung zu Kelley auf lange Sicht einfach nicht funktioniert habe. Dennoch ist er froh über ihre gemeinsame Zeit: "Ich habe so viel von ihr gelernt und bin so dankbar, dass sie in mein Leben gekommen ist. Ich möchte wirklich nur das Beste für sie."

Getty Images Peter Weber, US-Bachelor 2020

Instagram / pilot_pete Peter Weber und Kelley Flanagan im Juli 2020

Instagram / pilot_pete Peter Weber und Kelley Flanagan im Juni 2020 in Los Angeles

