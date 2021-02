Peter Weber und Kelley Flanagan können wohl einfach nicht ohneeinander. Nach seiner Zeit als Rosenverteiler in The Bachelor hat der US-Amerikaner sowohl seine Siegerin Hannah Ann Sluss als auch die Zweitplatzierte Madison Prewett, mit der er kurz danach anbandelte, abserviert. Es dauerte nicht lange, bis er dann die Beziehung zu seiner Ex Kelley offiziell wieder aufnahm – und nur wenige Monate darauf dann die Trennung verkündete. Jetzt sieht es allerdings so aus, als könnte schon das nächste Liebescomeback bei den beiden anstehen.

Auf Instagram kursiert momentan ein Video, auf dem die zwei Turteltauben wieder ziemlich vertraut wirken. Der Clip, der auf einem Fan-Account von "The Bachelor" veröffentlicht wurde, zeigt Peter und Kelley beim Feiern in einem Club in Florida – und das ziemlich ausgelassen. Zwar kam es aufgrund der Maskenpflicht nicht zum öffentlichen Austausch von Intimitäten. Allerdings war sich der User, der die Aufnahme im Netz geteilt hatte, doch ziemlich sicher: Zwischen den beiden läuft wieder etwas.

Und tatsächlich: Ein Insider behauptete jetzt im Gespräch mit E!News, dass Peter und Kelley ihrer Liebe womöglich noch eine Chance geben wollen. Sie hätten sich bewusst zum Super Bowl in Tampa verabredet. "Sie standen schon länger wieder in Kontakt und arbeiten an ihrer Beziehung", betonte die anonyme Quelle.

Instagram / pilot_pete Peter Weber und seine Freundin Kelley

Instagram / pilot_pete Kelley Flanagan und Peter Weber im Juli 2020

Getty Images Ex-US-Bachelor Peter Weber, 2020

