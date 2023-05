US-Bachelor-Paar Peter Weber und Kelley hat sich getrennt

Alles aus beim US-Bachelor Peter Weber und seiner Freundin Kelley Flanagan. In der 24. Staffel der US-Version der Kuppelshow hatte der Rosenkavalier seine letzte Rose an Hanna Ann Sluss verteilt und sich sogar direkt verlobt – doch kurz danach kam er mit seiner Zweitplatzierten zusammen. Auch hier klappte es nicht mit der großen Liebe und er startete den dritten Anlauf mit Kandidatin Kelley. Im April 2020 bestätigten sie dann, dass sie zusammen sind. Doch nun haben sich auch Peter und Kelley getrennt.

Die Liebesbeziehung der beiden war in der vergangenen Monaten schon turbulent gewesen – mehrmals waren die beiden getrennt und versuchten es dann doch wieder miteinander. Nun ist wohl wieder Schluss: Wie Us Weekly berichtete, erzählte Peter bei einem Auftritt, dass er "seine zukünftige Frau noch finden" müsse. Darauf angesprochen, ob er denn aktuell Single sei, stellte er klar: "Das bin ich. Zum ersten Mal hier." Auch ein Insider bestätigte dem Blatt, dass das Bachelor-Paar getrennte Wege geht.

Bereits im Januar 2021 hatten die beiden ihre vorläufige Trennung verkündet. Peter hatte damals erklärt, mit Kelley habe es einfach nicht gepasst. Doch kurz darauf zeigten sie sich wieder zusammen im Stadion und unternahmen im vergangenen Jahr eine Kreuzfahrt zusammen.

Getty Images Peter Weber, US-Bachelor 2020

Instagram / pilot_pete Peter Weber und Kelley Flanagan, US-Bachelor-Stars

Instagram / pilot_pete Peter Weber hebt Kelley Flanagan im Oktober 2022

