Kurz nach Trennung: Kelley Flanagan reflektiert Ex-Beziehung

Kelley Flanagan bringt Licht ins Dunkel. Schon vor wenigen Tagen deutete die ehemalige Teilnehmerin der US-Version von Der Bachelor an, dass ihre Beziehung mit Ari Raptis zerbrochen ist. Im Podcast "Chicks in the Office" erstickt die Reality-TV-Bekanntheit nun die letzten Zweifel um ein Liebes-Aus im Keim, indem sie die Trennung offiziell bestätigte: "Für anderthalb Jahre war ich in einer Beziehung, und große Dinge waren in Bewegung." Verletzt reflektierte sie die Beziehung: "Ich bin nach Philadelphia gezogen, bin bei diesem Mann eingezogen... und wir hatten großartige Zeiten." Doch jetzt frage sie sich: "Was zur Hölle war echt und was nicht?"

Im Gespräch enthüllte Kelley Details über die Gründe für die Trennung. Sie erklärte, dass sie viele ihrer eigenen Interessen und Freunde vernachlässigt habe, um sich Aris Lebensstil anzupassen. "Ich hatte einfach das Gefühl, mich zu verlieren", gestand sie in dem Podcast. Bereits im April trennten sich die beiden erstmals, hielten dies jedoch auf Aris Wunsch hin geheim. Kurz darauf gaben sie ihrer Liebe dann eine zweite Chance und zogen sogar zusammen. Doch nachdem sie eine anonyme Nachricht erhalten hatte, dass ihr Ex sie womöglich sogar betrügen würde, fing sie an, an der Beziehung zu zweifeln und beendete diese schließlich.

Die Beziehung zu Ari war nicht Kelleys erste öffentliche Romanze. Zuvor hatte sie eine On-off-Beziehung mit Peter Weber, dem Bachelor aus der Staffel von 2020. Nach ihrer Zeit in der Show konzentrierte sich Kelley auf ihre Karriere und ihr Leben in Miami, bevor sie Ari kennenlernte und nach Philadelphia zog. Trotz der jüngsten Enttäuschungen blickt sie nun nach vorn, wie sie in dem Podcast betonte: "Ich weiß, dass es mir am Ende des Tages gut gehen wird."

Instagram / kelleyflanagan Kelley Flanagan und Ari Raptis

Getty Images Kelley Flanagan und Peter Weber im Januar 2023

