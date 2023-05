Hauch von Nichts: Ashley Graham kommt ultrasexy in Cannes an

Ashley Graham (35) stellt ihre schönen Kurven mal wieder zur Schau! Nachdem das Curvy-Model und sein Mann Justin Ervin 2020 Eltern des kleinen Isaac wurden, kamen im vergangenen Januar die gemeinsamen Zwillinge des Paares auf die Welt. Seitdem gewährt Ashley ihren Fans im Netz regelmäßig Einblicke in das Leben mit ihrer Rasselbande. Doch auch Glamour und heiße Outfits dürfen weiterhin nicht fehlen: Für die diesjährigen Filmfestspiele reiste Ashley nun nach Cannes – und zwar ultrasexy!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 35-Jährige einige Aufnahmen, mit denen sie ihren Fans sicherlich ordentlich einheizte: In einem durchsichtigen, ärmellosen und mit Pailletten verzierten Minikleid, das sie über schwarzen Dessous trägt, posiert Ashley verführerisch für die Kamera. Zu dem glamourösen Look kombiniert die Dreifach-Mama außerdem glitzernde Ohrringe und eine kleine Handtasche in Schwarz. "Ich bin angekommen", schrieb Ashley zudem auf Französisch zu dem Beitrag.

Wie sehr die Laufstegschönheit ihren Körper liebt, macht sie immer wieder deutlich: So trug Ashley nach der diesjährigen Oscar-Verleihung bei der Vanity-Fair-Oscar-Party einen recht ähnlichen Look! In Kombination mit einer roten, transparenten Robe posierte sie auch hier in schwarzen Dessous für die Kamera. High Heels und eine elegante Hochsteckfrisur machten Ashleys Look komplett.

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

Anzeige

Getty Images Ashley Graham, Model

Anzeige

Getty Images Ashley Graham auf der Vanity-Fair-Oscar-Party 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de