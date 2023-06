Fashion-Ikone: Hailey Bieber funkelt im Glitzerminikleid!

Passt wie angegossen! Seit über zehn Jahren erobert Hailey Bieber (26) als Model die Laufstege der Welt. Dabei stand die Ehefrau von Justin Bieber (29) bereits für Kampagnen zahlreicher Modefirmen vor der Kamera. Aber auch im Privaten legt die 26-Jährige großen Wert auf ihr Aussehen. Immer wieder machen Paparazzi Jagd auf die neusten Looks der Beauty. Nun funkelt Hailey in diesem figurbetonten Minikleid!

Als das Model am Donnerstagabend seine New Yorker Wohnung verließ, wurde es mal wieder von eifrigen Paparazzi erwischt. Auf den neuen Schnappschüssen schimmert und funkelt Hailey, was das Zeug hält. Sie trug ein rosafarbenes Glitzerminikleid. Dabei schmiegte sich der heiße Fetzen wie eine zweite Haut an ihren Körper. Mit einer glitzernden Mini-Handtasche, transparenten High-Heels und dezent gewähltem Silberschmuck rundete die Beauty den besonderen Look ab.

Auf ihrem Instagram-Kanal offenbarte die Unternehmerin sogar, weshalb sie sich so in Schale schmiss – Haileys eigene Skincare-Marke feierte den allerersten Geburtstag. Zu dem Jubiläum lud die Beauty unter anderem prominente Gäste wie Model-Kollegin Emily Ratajkowski (32) und Comedian Claudia Oshry (28) ein.

Anzeige

ActionPress Hailey Bieber, Model

Anzeige

Action Press Hailey Bieber in New York 2023

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de