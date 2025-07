Hailey Bieber postet mutiges Selfie mit Hautproblemen

Hailey Bieber (28) gewährt ihren Fans jetzt einen ehrlichen Einblick in ihre Hautpflege – inklusive der weniger glamourösen Seiten. In ihrer Instagram-Story teilte die 28-Jährige ein Foto einer entzündeten Stelle an ihrer unteren Wange. Dabei erklärte sie, dass sie aktuell wieder mit einem Schub ihrer "perioralen Dermatitis" zu kämpfen habe – ein Hautausschlag, der laut E! News rund um den Mund auftritt. Hailey schreibt in ihrer Story: "Es bricht immer dann aus, wenn ich viel unterwegs bin, zu wenig Schlaf habe, durch Hormone, die falsche Sonnencreme, neue Produkte und Stress."

Hailey kennt sich mit der Hauterkrankung inzwischen bestens aus, denn laut E! News leidet sie bereits seit über zehn Jahren darunter. Ihre Pflegeroutine hält sie in solchen Phasen bewusst schlicht und setzt auf beruhigende, entzündungshemmende Produkte. "So minimal", schreibt sie in ihrer Story und verrät ihre Routine: "Gesicht mit Wasser abspülen, verschriebenes Azelainsäure-Gel, hypochlorige Säure, Clindamycin, Glazing Milk." Bereits im März hatte Hailey offen über einen ähnlichen Schub gesprochen. "Ich habe eine bessere Balance darin gefunden, wie ich meine Haut in den verschiedenen Phasen und Zuständen behandle", erklärte sie im Dear Media's Breaking Beauty Podcast.

Hautpflege und Beauty gehören für Hailey zum Alltag. Erst vor Kurzem verkaufte sie ihre Beauty-Marke Rhode an das Kosmetikunternehmen e.l.f. Beauty. Die Marke hatte sie vor drei Jahren gegründet und die Nachricht im Mai stolz auf Instagram verkündet. Trotz des Verkaufs bleibt sie der Marke jedoch weiterhin eng verbunden. Als Chief Creative Officer und Head of Innovation wird sie weiterhin die kreative Ausrichtung bestimmen und zusätzlich als strategische Beraterin für e.l.f. tätig sein. Dass sie dabei so offen mit eigenen Hautproblemen umgeht, macht Hailey für viele Fans besonders nahbar – und zeigt, dass selbst eine Beauty-Ikone nicht immer makellose Haut haben muss.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, April 2025

Instagram / haileybieber Hailey Bieber zeigt ihre periorale Dermatitis

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Juni 2025