Stibitzt: Hailey Bieber posiert lässig in Justins Klamotten

Was dein ist, ist mein? Justin (29) und Hailey Bieber (26) sind schon seit über vier Jahren miteinander verheiratet. In Sachen Mode ist es allerdings keine Seltenheit, dass sich die beiden im Stil ziemlich voneinander unterscheiden. Vor einigen Wochen verbrachten die zwei ein romantisches Dinner-Date, bei dem sich das Model in einen eleganten Fummel schmiss. Der Sänger hingegen entschied sich für einen lässigen Look. Doch Hailey scheint sich auch in Justins Kleidung ziemlich wohlzufühlen!

In ihrer Instagram-Story postet die Schönheit jetzt ein Foto, auf dem sie lässig vor einer Wand posiert. Darauf trägt sie kurze weiße Shorts und einen gestreiften Pullover in Blau, Weiß und Rosa. Über dem Hoodie trägt Hailey eine cremefarbene Jacke. "Outfit aus dem Kleiderschrank des Ehemanns", schreibt sie zu dem Schnappschuss. Besonders der Pullover scheint es ihr angetan zu haben, denn unter einem weiteren Foto lässt sie ihre Fans wissen: "Dieses Shirt wird meinen Körper nicht verlassen!"

Vor wenigen Wochen erwischten Paparazzi das Paar in einem süßen Partnerlook. Zur Date-Night in London spazierten die Turteltauben in hellen Baggy-Jeans und lässigen Lederjacken durch die Straßen. Hailey trug ihre Haare zu einem schicken sleeky Bun, wohingegen sich Justin für ein rotes Basecap entschieden hatte.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber in Justins Shirt

Getty Images Hailey Bieber, Model

Raw Image LTD/MEGA Justin und Hailey Bieber, Mai 2023

