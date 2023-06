Sängerin Helene Fischer beendet Konzert mit blutiger Nase

Was für ein großer Schock! Im April startete Helene Fischers (38) lang ersehnte "Rauch"-Tour in der Hafenstadt Hamburg. Und das zur großen Freude ihrer Fans, denn zuvor hatte die Schlagersängerin ihre Konzertreihe wegen einer Rippenfraktur verschieben müssen. Ihren zahlreichen Auftritten nach zu urteilen, hat sie diese Verletzung mittlerweile im Griff – doch prompt folgt schon die nächste: Beim Konzert in Hannover schlug sie sich die Nase blutig und musste abbrechen!

Wie Bild berichtet, kam es zu einem Unfall während ihrer Bühnenshow auf dem Trapez: Als sie zu dem Song "Wunden" performte, schlug das Trapez heftig gegen ihre Nase. "Es gab ein komisches Geräusch", schildert ein Konzertbesucher. Trotzdem sang sie ihr Lied noch tapfer zu Ende, bevor sie sich bei ihrem Publikum mit blutiger Nase – wie Fotos zeigen – verabschiedete. Kurz darauf beendete der Veranstalter das Konzert mit den Worten: "Eine medizinische Notwendigkeit." Die "Herzbeben"-Interpretin befindet sich noch in Behandlung.

Und das, kurz nachdem die Gerüchte die Runde gemacht haben, dass Helene und ihr Partner Thomas Seitel heimlich geheiratet hatten! "Die beiden haben bald ihren zweiten Hochzeitstag. Die zwei haben im Dezember 2021, nur wenige Tage vor der Geburt ihrer kleinen Tochter geheiratet", verriet die Show-Chefin Tanja May.

Getty Images Helene Fischer bei einem Konzert in München im August 2022

Getty Images Helene Fischer in München 2022

Instagram / thomasseiltel Thomas Seitel und Helene Fischer im April 2023

