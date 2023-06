Spin-Off: Kehrt Emilia Clarke zu "Game of Thrones" zurück?

Kommt die "Mutter der Drachen" zurück? Mit dem Fantasy-Epos Game of Thrones gelang Emilia Clarke (36) als Daenerys Targaryen der internationale Durchbruch. Seither bekamen ihre Fans die Schauspielerin in zahlreichen Hollywood-Produktionen zu sehen – ihr Portfolio reicht vom Actionhit bis hin zur Komödie. Aktuell lassen Gerüchte um das anstehende GoT-Spin-off die Fans erneut hoffen: Wird Emilia irgendwann wieder als Daenerys auf der Bildfläche zu sehen sein?

"Oh mein Gott, das glaube ich auf keinen Fall", entgegnet Emilia im Interview mit Access Hollywood auf die Frage, ob sie jemals in ihrer einstigen Rolle zur Fantasy-Erfolgsserie zurückkehren würde. Als Begründung nennt die Beauty: "Ich finde, sie hatte so eine gute Geschichte. Ich glaube nicht, dass da irgendwas auf der Strecke geblieben ist." Ganz offensichtlich hat die Britin wohl endgültig mit ihrer Vergangenheit abgeschlossen und legt stattdessen den Fokus auf zukünftige Projekte.

Tatsächlich gab die Schauspielerin erst vor wenigen Wochen bekannt, dass sie fortan Teil eines neuen Franchise sein wird. Ihre Rolle in der Serie "Secret Invasion" katapultiert die 36-Jährige demnach geradewegs ins Marvel-Universum. Trotzdem würde für sie ein Kampf zwischen Superheld und Drachenmutter ganz eindeutig verlaufen: "Seien wir ehrlich: Nick Fury [...] würde verstehen, dass meine Drachen jeden in Schutt und Asche legen können", meint sie selbstbewusst.

Instagram / emilia_clarke Emilia Clarke, "Game of Thrones"-Star

RTL II Emilia Clarke und Kit Harington in "Game of Thrones"

Getty Images Emilia Clarke bei den Golden Globe Awards 2018

