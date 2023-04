Neue Serie: Emilia Clarke wird Teil des Marvel-Universums!

Emilia Clarke (36) wagt sich in neue Gewässer! Bekannt ist die Schauspielerin vor allem durch ihre Rolle der Daenerys Targaryen in dem erfolgreichen Fantasy-Epos Game of Thrones. In den Romanzen "Ein ganzes halbes Jahr" und "Last Christmas" hat sie aber bereits eine andere Seite von sich zeigen können. Nun wartet ein neues Franchise auf die Britin: Emilia wird nämlich in einer neuen Marvel-Serie mitspielen!

Am 21. Juli soll die neue Serie des Superhelden-Franchise "Secret Invasion" auf Disney+ starten. Mit dabei ist neben Samuel L. Jackson (74) als Nick Fury und Martin Freeman (51) als Everett K. Ross auch Emilia Clarke! Die 36-Jährige wird dabei in die Rolle der Abigail Brand schlüpfen. Handeln wird die Science-Fiction-Actionserie von der außerirdischen Spezies Skrull. Die Gestaltwandler haben Menschen sowie einige der altbekannten Helden entführt und durch Doppelgänger ersetzt. Für das neue Projekt geben aber auch weitere bekannte Gesichter ihr Marvel-Debüt. So werden auch The Crown-Star Olivia Coleman, "Peaky Blinders"-Darsteller Kingsley Ben-Adir sowie American Pie-Star Christopher McDonald dazustoßen.

Fans dürfen sich im Sommer aber auch auf weitere neue Marvel-Serien freuen! "Thunderbolts" mit Florence Pugh (27) und Stranger Things-Star David Harbour (47) sowie die zweite Staffel von "Loki" werden bald das Licht der Streamingwelt erblicken. Für die Serie rund um den Gott der Täuschung wird wie üblich Tom Hiddleston (42) die Hauptrolle übernehmen.

Getty Images Emilia Clarke bei der Premiere von "The Pod Generation"

Getty Images Samuel L. Jackson im September 2014

Getty Images Martin Freeman, Schauspieler

