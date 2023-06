The Weeknd reagiert auf Hate für anstößige "The Idol"-Szenen

The Weeknd (33) setzt sich zur Wehr! Der megaerfolgreiche R'n'B-Sänger probierte sich jetzt abseits der Musikbranche aus: Er spielt in der Dramaserie "The Idol" mit. Dort sind einige intime Sexszenen von Abel Tesfaye zu sehen, wie der "Starboy"-Interpret mit bürgerlichem Namen heißt. Mit diesen anstößigen Ausschnitten entsetze der Musiker seine Fans jedoch. Die Kritik will der Sänger offenbar aber nicht auf sich sitzen lassen: The Weeknd rechtfertigt sich jetzt für seine Rolle als Tedros in der Serie.

Im Interview mit GQ erklärt der R'n'B-Sänger, dass er mit der Resonanz auf die ersten beiden Folgen von "The Idol" insgesamt zufrieden sei. "Ich denke einfach, dass Diskussionen gesund sind, egal was es ist. Ich bin einfach froh, dass es eine Diskussion gibt. Das ist wichtig für alles, was ich tue, besonders für dieses neue Medium, in dem ich mich bewege", stellt er klar und geht näher auf seine Rolle ein: "Wie auch immer man sich beim Betrachten dieser Szene fühlt, ob man sich unwohl fühlt, sich eklig fühlt oder sich für die Figuren schämt – es sind all diese Gefühle, die zusammenkommen sollen."

Den Sänger lässt es demnach bisher kalt, dass seine Fans ihn nun in einem anderen Licht sehen. "Ich werde The Weeknd nach dieser Szene nie wieder so sehen wie vorher", hatte ein User auf Twitter auf die Sexszenen reagiert. "The Weeknds eklige Sexszenen in 'The Idol' ruinieren die Show", hatte sich ein anderer Nutzer geäußert.

Getty Images The Weeknd auf dem Coachella Festival 2022

thweeknd / Instagram The Weeknd, Januar 2022

Getty Images Sänger The Weeknd bei den Billboard Music Awards 2021

