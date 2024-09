So kommt The Weeknds neu veröffentlichter Hit bei Fans an

The Weeknd (34) verkündete kürzlich den Namen seines kommenden sechsten Studioalbums "Hurry Up Tomorrow". Damit seine Fans die Wartezeit ein bisschen überbrücken können, liefert der Sänger ihnen jetzt einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Platte und veröffentlicht den Song "Dancing In The Flames" – von dem seine Unterstützer ganz hingerissen sind! "Dieses Album wird das Internet zerstören", betont ein begeisterter User unter dem dazugehörigen Musikvideo auf YouTube.

Dem schließt sich eine Vielzahl an Nutzern an. "Dieser Mann ist nicht nur großartig, er weiß auch, wie man ein verdammtes Lied schreibt. Ich liebe ihn" und "The Weeknd rettet die Popkultur. Jeder Song wird ein Hit" lauten weitere Kommentare. Außerdem wird der gebürtige Kanadier als "der beste lebende Künstler" bezeichnet, während ein überzeugter Fan anmerkt: "The Weeknd wird als der erfolgreichste Artist unserer Generation in die Geschichte eingehen."

Es könnte gut sein, dass "Hurry Up Tomorrow" das letzte Album des 34-Jährigen sein wird, das er unter seinem jetzigen Künstlernamen herausbringt – denn wie er vergangenes Jahr offenbarte, sei es sein "letztes Hurra als The Weeknd". Zukünftig steht seine Musik dann vermutlich unter seinem bürgerlichen Namen Abel Tesfaye. "Ich komme mittlerweile an einen Punkt, an dem ich bereit bin, das Kapitel The Weeknd zu schließen", erklärte der "Can't Feel My Face"-Interpret gegenüber W Magazine.

Getty Images The Weeknd im Mai 2023

Getty Images The Weeknd im Mai 2021 in Los Angeles

