The Weeknd erwägt, seinen Künstlernamen abzulegen

The Weeknd (35), bürgerlich Abel Tesfaye, hat angedeutet, dass er sich künftig von seinem Künstlernamen verabschieden könnte. Am 13. Mai, bei der Premiere seines neuen Films "Hurry Up Tomorrow" in New York City, erklärte der 35-jährige Sänger, dass der Prozess bereits im Gange sei. "Ich bin gerade auf Tour, also kann ich ihn nicht vollständig aufgeben, aber es geht voran", verriet er gegenüber PEOPLE. Der Musiker, der derzeit auf einer großen Nordamerika-Tournee unterwegs ist, ließ allerdings offen, welche emotionalen Auswirkungen dieser Schritt für ihn hat: "Oh, ich kann Ihnen nicht zu viel verraten."

Das Projekt "Hurry Up Tomorrow", in dem der Sänger neben Jenna Ortega (22) und Barry Keoghan (32) auftritt, dient als Begleitstück zu seinem gleichnamigen Album, das im Januar veröffentlicht wurde. Dieses reflektiert seine innere Auseinandersetzung nach einem Stimmverlust während eines Konzerts im Jahr 2022. The Weeknd sprach in der Vergangenheit davon, dass diese Erfahrung ihn dazu brachte, über sein künstlerisches Schaffen nachzudenken. "Ich wusste, dass ich mich hinsetzen und mein Leben überdenken musste", sagte er und bezeichnete diesen Moment als Auslöser für seinen Wunsch, seine öffentliche Person loszulassen. Dennoch machte er klar: Mit der Musik aufzuhören, sei für ihn keine Option. Zu seinem berühmten Alias fügte er hinzu: "Was auch immer The Weeknd ist, das habe ich gemeistert."

Der Sänger blickt auf eine beispiellose Karriere zurück, die ihn zu einem der erfolgreichsten Künstler aller Zeiten gemacht hat. Mit Hits wie "Blinding Lights" und "Save Your Tears" gelang es ihm, nicht nur weltweit Berühmtheit zu erlangen, sondern auch diverse Rekorde aufzustellen. So ist The Weeknd der erste Künstler, der es schaffte, 21 seiner Songs auf Spotify jeweils über eine Milliarde Mal streamen zu lassen. Diese außergewöhnliche Leistung unterstreicht nicht nur seinen Erfolg, sondern auch seinen anhaltenden Einfluss auf die Musikwelt, während er gleichzeitig neue Wege für seine künstlerische Identität sucht.

The Weeknd im September 2024

The Weeknd im Mai 2023

