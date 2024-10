The Weeknd wird von einem Fan auf der Konzertbühne belästigt

The Weeknd (34) hatte am Samstagabend bei seinem Konzert in Melbourne eine unerwartete Begegnung – und das mitten auf der Bühne. Ein besonders enthusiastischer Konzertbesucher, der sich selbst "Pyjama Man" nennt, stürmte diese, als der Sänger gerade etwa eine Stunde im Set war, und versuchte, ihn zu umarmen. The Weeknd, bürgerlich Abel Tesfaye, wich dem unerwünschten Fan zurückhaltend aus, bevor die Sicherheitskräfte einschritten und den Eindringling von der Bühne eskortierten. Anschließend wurde das Konzert fortgesetzt. Der "CEO des Trollings", wie sich der Übeltäter selbst nennt, trug auffällige rote Shorts, ein T-Shirt mit der ukrainischen Flagge und dem Schriftzug "frei" und teilte das "Highlight" später auf Instagram. Sein Kommentar dazu: "Es war cool, mit dir auf der Bühne zu plaudern."

Während der "Prankster" seinen Moment des Ruhms genoss, sahen viele Fans des Sängers den Auftritt kritisch und in der Kommentarspalte des Beitrags hagelte es negative Worte. Ein Nutzer schrieb kurz und bündig "Cringe Button" und verwies auf den Like-Button des Kommentars, während ein anderer enttäuscht feststellte: "Ich bin sprachlos, dass jemand so etwas nur für negative Aufmerksamkeit in den sozialen Medien macht." Noch direkter wurde es mit Kommentaren wie "Such dir einen Job" oder "Hol dir Hilfe". Trotz der ablehnenden Reaktionen bewunderten einige den Troll auch für seinen Mut: "Er hat richtig das Gesicht verzogen, als du angerannt kamst, das war nicht cool, Bro. Trotzdem, ziemlich beeindruckend, dass du es auf die Bühne geschafft hast." Das Konzert in Melbourne war Teil der neuen Tour des Sängers, nachdem er im vergangenen Jahr seine komplette Australien-Tournee kurzfristig abgesagt hatte.

Doch The Weeknd muss nicht nur auf der Bühne mit unerwarteten Herausforderungen umgehen, sondern auch hinter den Kulissen. Der gebürtige Kanadier, der mit seinen musikalischen Erfolgen weltberühmt geworden ist, wollte mit der kontroversen Serie "The Idol" in die Filmbranche eintauchen. Zusammen mit Euphoria-Schöpfer Sam Levinson produzierte er die Show, die im August 2023 ihr Staffelfinale feierte. Einige der Darsteller erwähnten in Interviews die Möglichkeit einer zweiten Staffel – trotz der Spekulationen hatten Insider Deadline verraten, dass die Produktion ohne konkrete Pläne für eine Fortsetzung begonnen hatte. Mittlerweile steht fest: Es wird keine zweite Staffel der Drama-Serie geben.

TikTok / hol.men The Weeknd-Konzert im Oktober 2024

Getty Images The Weeknd im Mai 2023

