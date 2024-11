The Weeknd erreicht einen unglaublichen Spotify-Meilenstein

The Weeknd (34), der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, hat kürzlich einen neuen Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Der kanadische Sänger verzeichnete sagenhafte 21 Songs, die jeweils mehr als eine Milliarde Streams auf Spotify erreicht haben. Weltweit ist er damit der erste Künstler, dem diese außergewöhnliche Leistung gelungen ist, wie TMZ jetzt berichtet. Der Song "Lost in the Fire", eine Zusammenarbeit mit dem französischen Musiker Gesaffelstein, war der neueste Titel, der die magische Marke überschritt.

Doch das ist nicht der einzige Grund, warum The Weeknd derzeit allen Grund zum Feiern hat. Während er diese herausragende Leistung bejubelt, kam auch die Nachricht über mehrere Nominierungen bei den Billboard Music Awards herein. Zu den Kategorien, in denen er nominiert ist, gehören unter anderem "Top Billboard Global 200 Artist", "Top Billboard Global (Excl. U.S.) Artist" sowie "Top R&B Artist" und "Top R&B Male Artist". Die Verleihung der prestigeträchtigen Musikpreise findet Mitte Dezember statt. Es bleibt spannend, welche weiteren Erfolge er bis dahin noch für sich verbuchen kann.

The Weeknd begann seine musikalische Karriere im Jahr 2010, als er anonym Songs auf YouTube veröffentlichte. Mit seinem einzigartigen Stil, der Elemente aus R&B, Pop und elektronischer Musik vereint, hat er sich zu einem der erfolgreichsten Künstler seiner Generation entwickelt. Fans schätzen seine Ehrlichkeit und die Tiefe seiner Texte, die häufig von Liebe, Verlust und Selbstreflexion handeln. Doch nicht alle Fans respektieren seine Grenzen: Bei einem Auftritt in Melbourne wurde der Sänger von einem übermotivierten Bewunderer bedrängt – dies führte dazu, dass The Weeknd seine Show kurz unterbrechen musste.

Getty Images The Weeknd im September 2024

TikTok / hol.men Konzert von The Weeknd im Oktober 2024

