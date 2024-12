Dieser Star ist die Nummer eins bei Spotify Wrapped 2024

2024 neigt sich dem Ende entgegen – und eine Sängerin kann auf ein besonders erfolgreiches Jahr zurückblicken. Im globalen Ranking von Spotify ergattert sich Taylor Swift (34) den ersten Platz. Die Sängerin ist damit erneut die meistgestreamte Künstlerin auf der Plattform. Mit ihrem neuesten Album "The Tortured Poets Department" dominierte sie die Charts und brach dabei zahlreiche Rekorde. Insgesamt wurde ihre Musik in diesem Jahr über 26,6 Milliarden Mal abgespielt. Hinter ihr landen The Weeknd (34) und Bad Bunny (30) auf Platz zwei und drei in der Hitliste.

"The Tortured Poets Department" setzte neue Maßstäbe in der Musikindustrie. Es war das erste Album, das innerhalb eines Tages über 300 Millionen Streams verzeichnete. Doch Taylor ist nicht die einzige Frau an der Spitze: In diesem Jahr dominieren weibliche Popstars die Spotify-Albumcharts. Acht der zehn meistgestreamten Platten stammen von Musikerinnen, wie zum Beispiel Billie Eilish (22), Sabrina Carpenter (25) und Karol G (33). Taylor Swift findet sich in der Top Ten gleich dreimal wieder. Neben "The Tortured Poets Department" waren auch ihre Neuaufnahmen von "1989" und "Lover" Riesenhits.

Taylors Pole-Position überrascht wohl kaum einen ihrer treuen Swifties. Die 34-Jährige brach in diesem Jahr einen Rekord nach dem anderen. Zuletzt heimste sie sechs Grammy-Nominierungen für ihr neuestes Album ein. "Ihr habt in den letzten Monaten so etwas Unglaubliches geleistet. […] Alles, was passiert, ist ein Spiegelbild der Leidenschaft, die ihr zeigt – ihr habt dieses Album für sechs Grammys nominiert. Es ist so wunderbar. Ich danke euch!", teilte sie ihren Fans kürzlich auf X mit.

Getty Images Billie Eilish im August 2024

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

