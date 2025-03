The Weeknd und Freundin Simi beim Händchenhalten erwischt

Sänger The Weeknd (35), bürgerlich Abel Makkonen Tesfaye, und seine Freundin Simi Khadra wurden nun bei einem seltenen gemeinsamen Ausflug gesichtet. Am Samstagabend trafen sich die beiden zu einem Dinner-Date in Beverly Hills. Hand in Hand betraten der Musiker und die als Beauty-Mogulin bekannte Simi ein Restaurant. Laut einer Reihe von Fotos auf Just Jared trug The Weeknd dabei eine braune Jacke über einem schwarzen Shirt und kombinierte dies mit schwarzen Hosen. Simi zeigte sich in einem eleganten schwarzen Mantel, den sie mit einem braunen Ledertop und einem schwarzen Rock kombinierte.

Die Beziehung des Paares wurde bisher weitgehend unter Verschluss gehalten. Öffentlich ist bekannt, dass The Weeknd und Simi seit mindestens 2022 in einer Beziehung sind. Im vergangenen Monat wurden sie bereits gemeinsam bei einer Afterparty der Grammys gesichtet. Trotz ihres Prominentenstatus bevorzugen die beiden offenbar ein Leben abseits des Rampenlichts, und ihre gemeinsamen Auftritte sind selten. Ihre Dinner-Dates sind daher für Fans und Medien gleichermaßen eine Überraschung.

Simi Khadra, die nicht nur als Influencerin und Model, sondern auch als Musikerin bekannt ist, wurde früher oft mit ihrer Zwillingsschwester Haze als DJ-Duo Simi & Haze gesichtet. Im Gegensatz dazu ist The Weeknd dafür bekannt, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Seine frühere Romanze mit Selena Gomez (32) sowie seine On-off-Beziehung mit Bella Hadid (28) sorgten jedoch regelmäßig für Schlagzeilen. Mit Simi scheint The Weeknd nun ein ruhigeres Kapitel seines Lebens aufzuschlagen, während die beiden ihre Zeit gemeinsam genießen.

Getty Images The Weeknd im Mai 2023

Instagram / simihaze Simi Khadra, DJane

