Einzigartiges Konzert: The Weeknd tritt im Rose Bowl auf

The Weeknd (34) hat spannende Neuigkeiten für seine Fans! Der Superstar kündigte an, dass sein neues Album "Hurry Up Tomorrow" am 24. Januar 2025 erscheinen wird. Einen Tag später, am 25. Januar, wird er diesen Meilenstein mit einem einzigartigen Konzert im Rose Bowl Stadium in Pasadena, Kalifornien, feiern. Das besondere Event verspricht eine Show der Superlative mit einer komplett neuen Produktion, die den gesamten Stadionboden einnehmen wird und ein einmaliges Erlebnis in Rundum-Atmosphäre bietet. Tickets sind ab dem 2. Dezember erhältlich.

Besagtes Album ist der letzte Teil einer Trilogie, zu der auch "After Hours" von 2020 und "Dawn FM" von 2022 gehören. Bis jetzt sind drei Songs aus dem neuen Werk veröffentlicht worden: "Dancing In the Flames", "São Paulo" und "Timeless", letztere entstanden in Zusammenarbeit mit der brasilianischen Sängerin und Songwriterin Anitta (31). Nicht nur das Album an sich ist ein Highlight in der Karriere des Sängers – erst kürzlich ging The Weeknd in die Musikgeschichtsbücher ein: Als erster Künstler konnte er 21 Songs mit jeweils über einer Milliarde Streams auf Spotify vorweisen. Zudem gewann er vier Grammys und ist auch im Jahr 2025 erneut für einen Grammy in der Kategorie "beste melodische Rap-Performance" nominiert.

Abseits der Karriere ist The Weeknd vor allem für seinen geheimnisvollen und fast mystischen Charakter bekannt, der sich auch in seiner Musik widerspiegelt. Seine Songs handeln häufig von seinen Erfahrungen in Sachen Liebe und Verlust sowie seinen persönlichen Dämonen. Privates bleibt bei dem kanadischen Sänger meist hinter verschlossenen Türen, was seine Fans oft nur noch mehr fasziniert. Früher führte er Beziehungen mit bekannten Persönlichkeiten wie Bella Hadid (28) und Selena Gomez (32), mittlerweile zieht es der Musiker jedoch vor, sein Liebesleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Anzeige Anzeige

Getty Images The Weeknd, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images The Weeknd, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige